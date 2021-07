DTM: Primeira vitória da Mercedes desde 2018 | AutoSport

Philip Ellis foi o vencedor da corrida 1 da ronda de Lausitzring do DTM, conseguindo assim, a primeira vitória da Mercedes no seu regresso ao campeonato. No pódio ficaram ainda Liam Lawson e Mike Rockenfeller.

Saindo do 9º posto da grelha, Ellis teve uma boa partida, saltando para o 5º lugar nas primeiras voltas e aproveitou a saída do Safety Car – que entrou na 3ª volta, por causa do incidente de Esmee Hawkey na curva 1 – para ultrapassar Esteban Muth(4º), Mike Rockenfeller(3º) e Kelvin van der Linden (2º) e se colocar em posição de lutar pela vitória final. Após a paragem obrigatória de Sheldon van der Linde, Ellis saltou para o primeiro posto, não saindo de lá até chegar ao fim da prova, mesmo com Lawson a pressioná-lo, depois de ter também ultrapassado Van der Linden.

Sheldon van der Linde terminou a corrida no terceiro posto, mas depois de uma penalização de 5 segundos por infração no pitstop, baixou para 9º.