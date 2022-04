DTM, Portimão: Nico Müller e Sheldon van der Linde os mais rápidos nos treinos | AutoSport

Nico Müller (Audi R8 LMS Evo II/Team Rosberg) terminou o primeiro dia da ronda do DTM no Autódromo Internacional do Algarve como o piloto mais rápido. O piloto suíço completou a sua melhor volta no treino livre 1 em 1:40.793s. Sheldon van der Linde (BMW M4 GT3/Schubert Motorsport) foi o mais rápido do segundo e derradeiro treino livre, com o crono 1:40.807s.

Enquanto na sessão da manhã a temperatura da pista foi aumentando durante o decorrer do treino e os melhores tempos foram alcançados nas primeiras voltas, na sessão da tarde a temperatura foi descendo, o que fez com que os melhores tempos fossem estabelecidos entre o meio e o final do treino e não fosse possível melhorar os tempos da manhã.

Destaque para a estreia dos Porsche no DTM. Em ambas as sessões – Laurens Vanthoor (Porsche 911 GT3 R/SSR Performance) no TL1 e Thomas Preining (Porsche 911 GT3 R/Team Bernhard) no segundo treino – estiveram no topo da tabela de tempos finais, sendo mais rápidos que os GT3 da Lamborghini, Ferrari e Mercedes.

O piloto cabeça de cartaz na ronda inaugural do DTM, Sébastien Loeb (Ferrari 488 GT3 Evo 2020/Red Bull AlphaTauri AF Corse) não foi além do 12º melhor tempo na sessão da tarde (1:41.321s), melhorando o seu registo entre o primeiro e segundo treino.

A sessão de qualificação realiza-se amanhã, a partir das 09h05.

