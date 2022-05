DTM, Portimão: Nico Muller dominou a corrida 2 | AutoSport

Nico Muller foi o grande vencedor da corrida 2 da jornada de abertura do DTM, com palco no espetacular Autódromo Internacional do Algarve. O piloto do Audi da Team Rosberg dominou por completo a corrida, largando da pole e mantendo sempre a concorrência a uma distância de segurança. Felipe Fraga (Red Bull AF Corse) levou o seu Ferrari ao segundo lugar, e Mirko Bortolotti (GRT) completou o pódio com o seu Lamborghini.

Nico Muller largou bem e manteve a primeira posição, num começo de corrida atribulado, com um toque no final do pelotão que deixou de fora Nicki Thiim (Lamborghini) e Thomas Preining (Porsche) a ficarem arredados, com Philipp Eng (BMW) e Rolf Ineichen (Lamborghini) a ficarem também de fora . Lucas Strolz juntou-se à lista de desistências, aparecendo com um furo na via das boxes, sendo a quinta desistência nas primeiras voltas.

Na frente, Muller mantinha-se na frente enquanto Fraga passou por Bortolotti, com Lucas Auer (Mercedes) e Marco Wittmann (BMW) a completarem o top 5. Auer ia aguentando os ataques de Wittmann, na luta mais acesa no top 5, isto na quinta volta no traçado de Portimão. Um pouco mais atrás, Max Goetz (Mercedes) e Laurens Vanthoor (Porsche) também lutavam entre si pela sexta posição.

Assim que a via das boxes se abriu, com 11 minutos de corrida, vários carros entraram para trocar de pneus, com Fraga a ser um dos primeiros a fazer a troca obrigatória. Nico Muller foi logo a seguir, numa altura em que Auer parecia ter problemas com o seu Mercedes (foi obrigado a regressar às boxes pela segunda vez), depois da sua paragem. Muller saiu das boxes e conseguiu manter uma vantagem saudável para Fraga. As paragens nas boxes aconteceram nos primeiros minutos da abertura da janela para troca de pneus. A luta entre Sheldon Van Der Linde (BMW) e Vanthoor proporcionou imagens espetaculares, com Van Der Linde a concluir uma manobra espetacular.

Nico Muller apresentava um grande ritmo e afastava-se de Fraga, mesmo com Muller a ter de lidar com pilotos mais lentos que ainda não tinham parado. Marco Wittmann também mostrava bom andamento e passou Goetz, pelo sétimo lugar, mas que representava o quinto, com ainda três carros sem terem parado nas boxes. David Schumacher (Mercedes), Mikael Grenier (Mercedes) e Sébastien Loeb (Ferrari) eram os três primeiros nesta fase, mas teriam de ir ainda às boxes.

Com vinte minutos para o fim da prova, Muller era o líder virtual da prova, seguido de Fraga, Bortollotti e Wittmann que continuava a mostrar um bom andamento, mas a gestão de Muller era imaculada. Fraga tentava acompanhar o líder, que nunca se afastou muito mais que dois segundos, mas sem nunca ameaçar o piloto do Audi. Bortolotti foi gradualmente ficando mais longe desta luta e ia gerindo agora a aproximação de Wittmann. Max Goetz também geria a aproximação de Kevin Van Der Linde, enquanto Vanthoor passava por Sheldon Van Der Linde, numa luta pela sétima posição.

As posições não se alteraram mais até ao fim da corrida e Muller festejou a vitória.

Foi uma excelente corrida de Muller, que dominou por completo. Fraga deu tudo, atacou durante grande parte da corrida, mas Muller teve sempre resposta para os ataques do brasileiro. Duas excelentes provas, mas com vantagem para Muller. Bortolotti conseguiu um bom terceiro lugar (os Lamborghinis ficaram mais pesados de ontem para hoje, com mudanças no BoP) e sai de Portimão com a liderança do campeonato. Wittmann fez uma boa corrida e parecia ter andamento para ameaçar os lugares do pódio mas tal não se materializou. Sebastien Loeb foi 18º, não conseguindo repetir um 16º de ontem.

Fica assim concluída a primeira ronda do DTM que passou pelo nosso país, na primeira visita do campeonato alemão a Portimão.

Resultados AQUI