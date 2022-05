DTM, Portimão: Nico Müller conquista pole position para a corrida 2 | AutoSport

Diferenças mínimas na segunda sessão de qualificação do DTM em Portimão. Nico Müller (Audi R8 LMS Evo II/Team Rosberg) foi o único piloto a rodar no segundo 39, estabelecendo a sua melhor volta com o crono 1:39.794s, mas os primeiros 24 pilotos da tabela de tempos ficaram separados por menos de 1 segundo.

Prevê-se uma corrida muito disputada, à imagem do que aconteceu ontem.

Provando novamente a competitividade deste campeonato, os cinco pilotos mais rápidos estão aos comandos de 5 carros de marcas diferentes. Mirko Bortolotti (Lamborghini Huracán GT3 Evo/Grasser Racing Team), que ontem conquistou a pole position e liderou grande parte da corrida 1, voltou a estar entre os mais rápidos, depois de apenas estabelecer um tempo na fase final da sessão de qualificação. O piloto da Grasser Racing Team foi o segundo mais rápido, ficando a 0.207s do tempo de Müller. Felipe Fraga (Ferrari 488 GT3 Evo 2020/Red Bull AlphaTauri AF Corse) será o terceiro na grelha da corrida de mais logo, ficando a 0.217s do tempo do polesitter.

A BMW colocou 4 pilotos no topo da tabela de tempos durante a parte inicial da sessão de qualificação, mas com tempos muito aquém do esperado. Antes de todos os pilotos voltarem à pista, Nico Müller deu “ar da sua graça” e voltou à box com o melhor tempo até aquela altura.

Sébastien Loeb (Ferrari 488 GT3 Evo 2020/Red Bull AlphaTauri AF Corse) foi o piloto a abrir as hostilidades para as últimas tentativas de voltas rápidas, mas o francês não melhorou o seu tempo, mantendo-se na altura no 18º lugar da tabela de tempos.

Vários pilotos melhoraram os seus registos e era quase impossível acompanhar as muitas alterações de posições e com diferenças tão curtas, vários pilotos com bons tempos ficaram remetidos para o meio do pelotão, como foi o caso de Dennis Olsen (Porsche 911 GT3 R/SSR Performance), que conseguiu uma boa volta, mas terminou a sessão de qualificação no 16º lugar.

No final, Müller voltou a registar o melhor tempo por volta, batendo Fraga que tinha na altura o melhor tempo no segundo setor, onde foi sempre muito rápido durante o fim de semana. Bortolotti ainda iria colocar o Lamborghini entre o Audi de Müller e o Ferrari de Fraga.

Sheldon van der Linde (BMW M4 GT3/Schubert Motorsport) foi o melhor piloto da BMW e conquistou o quarto melhor tempo, seguido pelo vencedor da corrida de ontem, Lucas Auer (Mercedes-AMG GT3 Evo/Team WINWARD).

Laurens Vanthoor (Porsche 911 GT3 R/SSR Performance) acabou a sessão de qualificação com o melhor tempo entre os pilotos Porsche, com o 11º tempo. Os Porsche são os carros com um ritmo mais lento no Autódromo Internacional do Algarve.

A corrida 2 inicia-se às 12h30.