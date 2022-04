DTM, Portimão: Mirko Bortolotti conquista pole position para a corrida 1 | AutoSport

Mirko Bortolotti (Lamborghini Huracán GT3 Evo/Grasser Racing Team) conquistou a pole position para a corrida 1 da ronda de Portimão do DTM com o tempo 1:39.678s e o primeiro líder do campeonato alemão, ao conquistar os 3 pontos referentes à volta mais rápida. Na primeira época a tempo inteiro no DTM, Bortolotti garantiu a primeira posição da grelha para a corrida de mais logo, apenas por 0.011s de diferença para Mikaël Grenier (Mercedes-AMG GT3 Evo/AMG Team GruppeM Racing). As diferenças são mínimas entre os mais rápidos na qualificação, prometendo uma corrida muito disputada, como é normal no DTM, mesmo na era dos GT3.

Lucas Auer (Mercedes-AMG GT3 Evo/Team WINWARD) era até aos últimos 3 minutos da sessão o piloto mais rápido, seguido de Felipe Fraga (Ferrari 488 GT3 Evo 2020/Red Bull AlphaTauri AF Corse). No entanto, nas últimas tentativas de voltas rápidas, os tempos caíram e o tempo do piloto austríaco foi batido.

O primeiro piloto a passar pela pole position provisória nos últimos instantes da qualificação foi Felipe Fraga, que pouco depois viu Mikaël Grenier (Mercedes-AMG GT3 Evo/AMG Team GruppeM Racing) a melhorar o seu tempo, para finalmente Mirko Bortolotti estabelecer o melhor tempo da sessão, 1:39.678s, apenas 0.011s mais rápido que Grenier, que sairá da segunda posição da grelha para além de conquistar dois pontos.

Lucas Auer ainda foi a tempo de se colocar dentro dos 3 mais rápidos e com isso somar um ponto para as contas do campeonato, seguido de Fraga e Nicki Thiim (Lamborghini Huracán GT3 Evo/T3 Motorsport) fechou os cinco primeiros da tabela de tempos.

Maro Engel (Mercedes-AMG GT3 Evo/ MG Team GruppeM Racing) terminou com o sexto tempo, seguido por Sheldon van der Linde (BMW M4 GT3/Schubert Motorsport) e Luca Stolz (Mercedes-AMG GT3 Evo/AMG Team HRT). No nono posto da grelha de partida sairá Maximilian Götz (Mercedes-AMG GT3 Evo /AMG Team WINWARD Racing), com a companhia de Nico Müller (Audi R8 LMS Evo II/Team Rosberg) no décimo lugar.

A primeira corrida do ano tem início às 12h30.