DTM, Portimão: Lucas Auer vence corrida depois de domínio de Bortolotti até ao Safety Car | AutoSport

Lucas Auer (Mercedes-AMG GT3 Evo/Team WINWARD) venceu a primeira corrida de 2022 do DTM em Portimão. A Mercedes esteve quase a garantir as três posições do pódio, mas depois de ter perdido a liderança da prova após um período de Safety Car, Mirko Bortolotti (Lamborghini Huracán GT3 Evo/Grasser Racing Team) conseguiu subir ao terceiro lugar, atrás de Luca Stolz (Mercedes-AMG GT3 Evo/AMG Team HRT) no segundo posto.

A vitória de Auer teve sabor português, com o engenheiro de corrida do piloto austríaco, o luso Maurício Moreira a subir ao pódio para receber o troféu para a equipa vencedora da corrida inaugural do campeonato alemão.

Mirko Bortolotti acabou por ser o piloto que mais perdeu no final da corrida, mesmo que tenha conseguido subir ao pódio. O piloto do Lamborghini Huracán dominou até à saída do Safety Car de pista, mantendo a liderança do pelotão mesmo após as paragens obrigatórias. Parecia imparável, mas um problema na largada após o período de SC, fez com que o piloto perdesse várias posições, conseguindo porém, ainda ultrapassar três adversários e subir ao pódio.

Nicki Thiim (Lamborghini Huracán GT3 Evo/T3 Motorsport) e Mikaël Grenier (Mercedes-AMG GT3 Evo/AMG Team GruppeM Racing) foram outros pilotos que perderam bastante na primeira corrida do ano. Os dois pilotos estavam no grupo da frente e terminaram em 12º e 15º, respetivamente, após a confusão do recomeço da corrida. Grenier já tinha perdido posições na fase inicial da prova e com a sua paragem na box, o piloto que saiu do segundo lugar da grelha.

Para além do vencedor Lucas Auer, Dennis Olsen (Porsche 911 GT3 R/SSR Performance) foi um dos destaques positivos da corrida. Os Porsche sentiram algumas dificuldades durante a corrida, mas após as paragens e principalmente, depois do Safety Car sair, o piloto da SSR Performance conseguiu um excelente quinto lugar na estreia da marca alemã no DTM com os GT3.

Filme da corrida:

Mirko Bortolotti aguentou a primeira posição nas primeiras curvas apesar da pressão de Mikaël Grenier. Passada essa fase, Bortolotti impos a potência do Lamborghini e Grenier ficou sob pressão de Lucas Auer, que ultrapassou o canadiano na volta dois, subindo ao segundo lugar.

Nico Müller (Audi R8 LMS Evo II/Team Rosberg) teve de abandonar a corrida ainda na volta 4, o piloto que tinha sido um dos mais rápidos durante o primeiro dia de testes em Portimão, depois de um furo sofrido. Muller foi o segundo piloto da Team Rosberg a desistir, já que Dev Gore (Audi R8 LMS Evo II/Team Rosberg) estava na box depois da volta de abertura e de ter sofrido um toque que resultou em danos na caixa de velocidades. Marco Wittmann (BMW M4 GT3/Walkenhorst Motorsport) também abandonou, pouco antes do início do período de abertura das boxes para as paragens obrigatórias.

Grenier foi o primeiro piloto do grupo da frente a parar, deixando Nicki Thiim no terceiro posto e Felipe Fraga (Ferrari 488 GT3 Evo 2020/Red Bull AlphaTauri AF Corse) em quarto. Lucas Auer esperou mais uma volta e também parou, conseguindo regressar à pista na frente de Grenier, no 17º lugar.

O líder da corrida parou na volta 10, com 38 minutos para o final da corrida, seguido por Thiim, deixando Fraga no primeiro lugar sem ainda ter parado. Bortolotti conseguiu regressar à pista mantendo-se à frente de Auer e Grenier, mas Thiim perdeu ainda a posição para Luca Stolz (Mercedes-AMG GT3 Evo/AMG Team HRT), que também tinha parado nas voltas anteriores.

Arjun Maini (Mercedes-AMG GT3 Evo/AMG Team HRT) viu a bandeira preta e branca por não estar a respeitar os limites de pista, estando por um fio a penalização ao piloto.

Depois dos 11 pilotos que ainda não tinham parado na volta 13, Bortolotti liderava o pelotão dos pilotos que já tinham parado, logo a liderança do homem do Lamborghini deveria manter-se após todas as paragens obrigatórias.

Sheldon van der Linde (BMW M4 GT3/Schubert Motorsport) também foi avisado por exceder os limites do traçado algarvio, no mesmo momento em que David Schumacher (Mercedes-AMG GT3 Evo/AMG Team WINWARD) e Clemens Schmid (Lamborghini Huracán GT3 Evo/GRT grasser-racing.com) discutiam o 23º lugar durante várias voltas.

Rolf Ineichen (Lamborghini Huracán GT3 Evo/Grasser Racing Team) ficou parado na pista no mesmo momento em que Fraga parava na box, tendo saído atrás de Thiim e teve de se impor aos ataques de Ricardo Feller (Audi R8 LMS Evo II/Team ABT Sportsline), que tentou aproveitar a temperatura baixa dos pneus do Ferrari. Com o Lamborghini de Ineichen ainda parado em pista, a direção de prova fez sair o Safety Car, com os carros que ainda não tinham parado a aproveitarem essa situação.

Maro Engel (Mercedes-AMG GT3 Evo/ MG Team GruppeM Racing) tirou dividendos da paragem tardia, ascendendo ao 6º lugar na frente de Fraga e Feller.

O Safety Car saiu no final da volta 21, com 17 minutos para o final da corrida. No recomeço da corrida, Bortolotti não reagiu bem ao semáforo verde e perdeu várias posições, caindo para quinto e Fraga também ficou com danos no Ferrari, tendo que abandonar a corrida.

Auer herdou a liderança, seguido de Stolz e Engel. Bortolotti conseguiu recuperar algumas posições e ascendeu ao quarto lugar na volta seguinte à saída do SC.

René Rast (Audi R8 LMS Evo II/Team ABT) também abandonou a corrida após o recomeço da corrida, que estava sob investigação, depois de ter batido no Ferrari de Fraga, que também não reagiu bem ao reinício.

A dez minutos do fim da corrida, eram 3 Mercedes a liderar o pelotão, com Bortolotti a pressionar bastante Engel na tentativa de chegar pelo menos ao pódio. Mais atrás, Kelvin van der Linde (Audi R8 LMS Evo II/Team ABT Sportsline) e Dennis Olsen (Porsche 911 GT3 R/SSR Performance) ultrapassaram Feller. O piloto da Team ABT Sportsline tentou perseguir o Lamborghini de Bortolotti, mas este estava cada vez mais encostado ao Mercedes de Engel. Por sua vez, Auer fugiu aos adversários e a menos de 7 minutos do final da corrida tinha 1.3s de vantagem para o segundo classificado, Stolz.

Esmee Hawkey (Lamborghini Huracán GT3 Evo/T3 Motorsport) foi mais um dos pilotos a abandonar a corrida.

A luta pelo terceiro lugar ficou mais animada nos instantes finais da corrida, com Bortolotti a tentar tudo para ultrapassar o Mercedes de Engel, juntando-se van der Linde e Olsen.

Perto do final da corrida, a direção de corrida informou que as paragens de Maro Engel e Marius Zug (Audi R8 LMS Evo II/Attempto Racing) estavam sob investigação.

Na última volta, Bortolotti aproveitou a travagem para a curva 1 para ultrapassar Engel, conseguindo subir ao pódio.

Lucas Auer venceu a corrida, seguido de Luca Stolz, que estabeleceu a volta mais rápida e somou mais 1 ponto, e Mirko Bortolotti. Maro Engel passou em quarto lugar, mas foi penalizado com 5 segundos e desceu para o décimo posto final. Assim, Kelvin van der Linde passou para o quarto posto e Dennis Olsen fechou o top 5.

Foto: NunOrganistA