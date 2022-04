DTM: Portimão é o palco do arranque da época | AutoSport

Deutsche Tourenwagen Masters. Três palavras alemãs que têm um significado tremendo para os amantes do automobilismo. O DTM foi durante muito tempo uma referência, proporcionando alguns dos melhores espetáculos em quatro rodas. Em 2022 o campeonato alemão visita Portugal, palco do arranque da época.

O DTM durante muito tempo foi sinónimo de máquinas impressionantes, pilotos e estruturas de topo e um dos mais espetaculares campeonatos de automobilismo do mundo. Era o palco privilegiado para as marcas alemãs, mas outras também se aventuraram e escreveram o seu nome na história da competição. Depois de um interregno de 1997 a 1999, o DTM ressurgiu e desde então tem ido para as pistas de forma ininterrupta.

A história do DTM é feita de altos e baixos, com momentos de maior e menor fulgor, dependendo sempre do interesse e da vontade das marcas que por lá passaram, mas o campeonato foi se mantendo fiel às suas ideias. A unificação com os Super-GT acordada em 2014 parecia o caminho certo para termos um DTM a crescer ainda mais e transformar-se numa fórmula internacional, mas o plano fracassou, com a dita unificação a nunca passar verdadeiramente do papel. O DTM implementou regulamentos técnicos que pretendiam uma aproximação aos Super-GT japoneses, mas os carros tornaram-se demasiado caros e tanto equipas privadas como marcas começaram a desistir do DTM, o que obrigou ao abandono da Class 1 dois anos após a sua implementação.

Sem grande soluções viáveis, os responsáveis do DTM optaram pela única via que poderia manter o campeonato vivo e despertar o interesse das marcas, optando pela regulamentação GT3, que começou a usar desde 2020. O DTM perdeu algum brilho e as máquinas não são tão imponentes como as do passado, mas a competitividade continua a ser o ponto forte.

No ano passado Maximilian Götz venceu o campeonato, após luta intensa com o jovem da Red Bull Liam Lawson e Kelvin van der Linde, num final polémico em que um incidente com o já fora da luta pelo título van der Linde a tocar em Lawson e a arruinar as hipóteses de Lawson conseguir o título. Para este ano esperam-se lutas igualmente ferozes.

O calendário

A 35ª temporada do DTM terá o seu início com testes oficiais marcados para Hockenheim e Portimão, dias antes da primeira corrida no circuito algarvio. De 4 a 7 de abril, Hockenheim será o palco para o primeiro encontro entre pilotos e equipas no ano e de 29 de abril a 1 de maio, Portimão recebe os testes da competição. Assen estava no plano para este ano mas o desacordo entre as partes interessadas fez cair a possibilidade do regresso ao traçado neerlandês. Assim, o campeonato será composto por oito fins de semana, passando por cinco países.

Sébastien Loeb estreia-se em Portugal

Sébastien Loeb é o homem dos sete ofícios e que nunca diz não a um bom desafio. O mítico campeão de ralis vai experimentar as sensações do DTM nas duas primeiras corridas do ano.

Nas duas primeiras corridas, o francês substitui o neozelandês Nick Cassidy que não participa em todas

as corridas da temporada de DTM de 2022 (Cassidy é também piloto na Fórmula E e no WEC). Loeb vai correr com o Ferrari 488 com as cores da AlphaTauri e o seu companheiro de equipa, Felipe Fraga, vai correr com o Ferrari Red Bull durante toda a temporada. Como piloto de substituição, Sébastien Loeb poderá marcar pontos, de acordo com o regulamento.

Rodrigo Almeida no DTM Trophy

Rodrigo Almeida, jovem de 17 anos que já competiu no CPV, vai dar mais um passo na sua carreira e será piloto da estrutura germânica BWT Mücke Motorsport. O jovem piloto irá estar aos comandos de um Mercedes-AMG GT4 preparado pela Mücke Motorsport no DTM Trophy, prova de apoio do DTM e

porta de entrada para o campeonato alemão.

Almeida deu nas vistas no BMW M2 CS Racing Cup e agora dá um passo importante juntando-se

ao DTM Trophy.