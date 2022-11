DTM pode ser vendido | AutoSport

Uma incógnita, assim parece ser o futuro do DTM. Os atuais proprietários do campeonato alemão , ITR liderado por Gerhard Berger, estão em negociações com a ADAC – promotores de uma série de competições na Alemanha, entre as quais o GT Masters que utiliza as máquinas GT3 como o DTM – segundo a imprensa local, que avança com duas possibilidades: uma unificação das duas competições ou a venda dos direitos do DTM à ADAC, apesar de Berger ter negado qualquer operação deste género no passado.

As duas competições ainda não anunciaram os calendários para a próxima época – o DTM seria uma forte hipótese de substituir o WTCR no Circuito Internacional de Vila Real em 2023 – e no caso da competição da ITR ainda não há um acordo comercial assinado, quando estamos a pouco mais de 1 mês para o final do ano.

Sem responder às questões levantadas pela imprensa alemã, a ITR em comunicado confirmou que “estamos a negociar com a ADAC e a avaliar possíveis sinergias que podemos realizar juntos no futuro – especialmente em benefício das equipas e parceiros. Assim que houver uma decisão, informaremos”.

As equipas e os circuitos têm de planear 2023 e o silêncio por parte dos atuais detentores do DTM, que teve mais inscritos do que o GT Masters da ADAC, não ajuda.