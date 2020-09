DTM/Nurburgring: Só ‘deu’ Audi

Nico Müller e Robin Frijns dividiram as vitórias no Nurburgring, num fim de semana em que não se viu um único BMW no top 5 das duas corridas. Na primeira corrida, Nico Müller esteve imparável, liderando o do início ao fim. Foi a sétima vitória no DTM para o líder do campeonato. Depois de ter tido de se contentar com dois terceiros lugares no DTM, há uma semana em Assen. O suíço do Audi RS 5 DTM dominou a primeira corrida no Nürburgring. Com uma vantagem de mais de 15 segundos, Müller triunfou na frente do seu perseguidor, René Rast.

Na corrida de sábado, Müller conseguiu o ‘hat trick’ do desporto motorizado: pole position, vitória e volta mais rápida na corrida. Não podia ser melhor. Para o bicampeão DTM, foi o 35º lugar no pódio da sua carreira. A largada teve lugar sem quaisquer alterações no topo, Müller saiu bem e defendeu a sua liderança sem problemas face ao segundo classificado, Rast. Robin Frijns partiu do terceiro lugar, foi segundo no final, Mike Rockenfeller, que começou a corrida no quinto lugar, tentou a sua sorte com uma paragem nas antecipada nas boxes. Chegou a ser segundo, mas acabou por ter cada vez mais falta de aderência nos pneus, e terminou apenas em quarto.

Na segunda corrida, novo triunfo para Robin Frijns, que encurtou a diferença no campeonato face a Nico Müller. Sheldon van der Linde, vencedor de Assen foi o melhor piloto BMW, em sexto. O DTM é sempre bom para surpresas: O piloto da Audi, Robin Frijns celebrou a segunda vitória do DTM na segunda corrida de Nürburgring, enquanto o atual campeão, René Rast foi segundo à frente de Mike Rockenfeller. Na corrida, no início tudo parecia apontar para mais um triunfo para Müller, que tinha ganho a corrida de sábado. Müller saiu bem do primeiro lugar e conseguiu manter Frijns e Rast à distância. A maré mudou quando Müller completou a sua paragem obrigatória na 11ª volta. Robin Frijns fez o mesmo apenas uma volta mais tarde, enquanto Müller, teve de lutar com um problema técnico no seu Audi RS 5 DTM. Primeiro teve de deixar passar Frijns e depois três outros colegas de marca com o líder do campeonato só a terminar no quinto lugar.

Corrida 1

1 Nico Müller Audi 31 voltas

2 Robin Frijns Audi +0.138

3 René Rast Audi +0.245

4 Mike Rockenfeller Audi +0.442

5 Loïc Duval Audi +0.505



Corrida 2

1 Robin Frijns Audi 31 voltas

2 René Rast Audi +4.281

3 Mike Rockenfeller Audi +10.258

4 Loïc Duval Audi +12.573

5 Nico Müller Audi +13.096