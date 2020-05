DTM: Nürburgring recebe testes de 8 a 11 de junho

O DTM começa a dar os primeiros passos para o regresso à competição. Os testes de pré-temporada terão lugar em Nürburgring, de 8 a 11 de junho.

A crise do novo coronavírus obrigou ao cancelamento dos testes originalmente marcados para Monza, no mês de março. Agora com a Europa a regressar à normalidade possível, o DTM anunciou a nova data para os testes.

O ITR também confirmou que está a trabalhar num calendário que adotará medidas que deverão ser a norma nos próximos tempos, na maioria dos eventos com muito público. Esses preparativos incluem corridas sem fãs ou media no local.

“Com muita paciência e trabalho duro, os preparativos para a nova temporada do DTM estão em andamento a toda velocidade, começando com o teste oficial em Nürburgring no próximo mês”, disse o diretor da ITR, Marcel Mohaupt.

“Estamos extremamente gratos a todos no circuito – eles implementaram a infraestrutura para nos permitir testar com segurança todas as regras de distanciamento relevantes. O teste naturalmente leva-nos ao próximo passo, e estamos extremamente confiantes de que poderemos realizar corridas emocionantes em 2020 e que em breve publicaremos um novo calendário que terá em conta os requisitos para um ‘novo normal’ no automobilismo . ”