DTM, Nürburgring: Luca Stolz vence segunda corrida | AutoSport

Na segunda corrida em Nürburgring, Luca Stolz (Mercedes-AMG GT3 Evo) conquistou a sua primeira vitória na série. Após uma corrida intensa, Dennis Olsen (Porsche 911 GT3 R) ficou em segundo lugar, enquanto Lucas Auer (Mercedes-AMG GT3 Evo) fechou o pódio da 90ª corrida do DTM naquele circuito alemão.

Sheldon van der Linde reivindicou a pole position na qualificação 2 em que 20 carros cabiam numa diferença de 0,326 segundos. O seu irmão Kelvin foi um centésimo de segundo mais lento e garantiu o segundo lugar na grelha.

No arranque, do quinto lugar da grelha, Philipp Eng BMW M4 GT3) passou para 2º atrás de Sheldon van der Linde, seguido de Dennis Olsen e Luca Stolz, enquanto Kelvin van der Linde perdeu algum terreno. Na quarta volta, David Schumacher (Mercedes-AMG GT3 Evo) causou um incidente que obrigou à entrada do Safety Car. Após o reinício e as paragens nas boxes, Stolz passou para a liderança seguido de Olsen, Lucas Auer, Kelvin van der Linde e Bortolotti. O piloto do Mercedes ampliou a sua vantagem e conquistou a vitória, enquanto Sheldon van der Linde se afundou na classificação.

O próximo desafio do DTM segue dentro de quinze dias (9-11 de setembro) no circuito belga de Spa-Francorchamps.