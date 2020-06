DTM: Norisring não deverá receber prova

Pouco dias após a publicação do novo calendário do DTM, mais um revés atinge o campeonato. O governo local não deverá dar autorização para a realização da prova.

Norisring era a prova de abertura do campeonato, embora sempre dependente da aprovação do governo local. Essa aprovação não deverá acontecer pois os responsáveis locais afirmaram que mesmo sem fãs, o evento não poderá avançar:

“Devido à regulamentação de proteção contra infecções na crise do coronavírus e à proibição de grandes eventos, não podemos aprovar o evento do DTM para Norisring, agendado para 10 e 12 de julho”, pode ler-se num comunicado. “Grandes eventos até 31 de agosto estão proibidos. Com a situação de pandemia que ainda existe, pode-se supor que as proibições correspondentes também se apliquem à data programada da corrida. Como autoridade administrativa do distrito responsável, chegamos à conclusão, após análise, de que este evento não pode ser aprovado como uma corrida à porta fechada, por razões de lei de proteção contra infecção e que não podemos emitir uma exeção.”

O presidente da câmara de Nüremberg, Marcus König, acrescentou que estava ansioso pelo regresso do evento em 2021.

“Lamentamos essa situação”, disse ele, “e estamos ansiosos para uma nova edição da tradicional corrida de Norisring no próximo ano!”