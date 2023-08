DTM: Mirko Bortolotti é o primeiro a repetir o triunfo nesta temporada e lidera campeonato | AutoSport

Mirko Bortolotti (SSR Performance/Lamborghini Huracán GT3 EVO 2) foi o primeiro piloto a repetir triunfos na temporada do DTM, depois de vencer a segunda corrida do fim de semana no Lausitzring, com uma vantagem de 0.353s sobre Ricardo Feller (ABT Sportsline/Audi R8 LMS GT3 EVO II) e passou a liderar o campeonato, tendo neste momento mais 7 pontos do que Thomas Preining (Manthey EMA/Porsche 911 GT3 R).

Luca Stolz no Mercedes-AMG GT3 da equipa Mercedes-AMG Team HRT garantiu o terceiro lugar da classificação, a mais de 1.5s do vencedor, alcançando o seu segundo pódio da temporada.

Após nove vencedores diferentes nas primeiras nove corridas do DTM, Bortolotti triunfou pela segunda vez na época. Conquistou a pole position e ganhou vantagem logo nos primeiros instantes da corrida. Alcançou uma vantagem de mais de um segundo sobre Feller, seguido de Clemens Schmid (GRT Grasser-Racing-Team/Lamborghini Huracán GT3 EVO 2) e Franck Perera (SSR Performance/Lamborghini Huracán GT3 EVO 2) em terceiro e quarto, respetivamente. O piloto que era na altura o líder do campeonato, Thomas Preining, começou a prova no quinto lugar.

Na volta 18, Perera travou tarde demais e bateu em Schmid à sua frente. Foi o abandono para os dois pilotos, que ainda discutiram este episódio no pitlane. Feller aproximou-se cada vez mais do líder Bortolotti e atacou o primeiro classificado após o pit stop obrigatório. Atrás dele, Stolz assumiu o terceiro lugar após a manobra de ultrapassagem a Preining, mas não conseguiu alcançar a dupla da frente.

Bortolotti e Feller travaram um duelo emocionante até ao final, entrando na reta da meta para cruzar pela última vez a linha de meta com pouca margem entre ambos. Com sua segunda vitória na temporada, o piloto italiano assumiu o primeiro lugar na classificação do DTM e está sete pontos à frente do líder anterior, Preining, que terminou em quarto, atrás de Stolz. O companheiro de equipe de Preining, Dennis Olsen, levou o segundo Porsche 911 GT3 R ao quinto lugar.

Foto: Gruppe C Photography