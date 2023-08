DTM: Mirko Bortolotti e Maximilian Paul triunfam em Nürburgring | AutoSport

Duas estreias a vencer na quinta ronda da temporada do DTM, que teve como palco o circuito de Nürburgring. Mirko Bortolotti e Maximilian Paul triunfaram pela primeira vez na competição alemã, levando a Lamborghini ao topo do pódio em ambas as corridas.

Mirko Bortolotti e a equipa SSR Performance celebraram o triunfo na primeira corrida do fim de semana do DTM em Nürburgring. O piloto italiano, ao volante de um Lamborghini Huracán GT3 Evo2, conquistou a sua primeira vitória no DTM no sábado. Bortolotti arrancou da pole position e manteve-se inabalável na corrida. Após 39 voltas de corrida, o Lamborghini recebeu a bandeira axadrezada com uma vantagem de 1,199 segundos para o segundo classificado.

“Esperei muito tempo por este momento. Até agora, tem sido um fim de semana perfeito para mim: o mais rápido na sexta-feira, e agora a pole position e a vitória no sábado. Era importante ser o vencedor da corrida no sábado. Por um lado, era importante não cometer erros com os slicks durante a chuva. Por outro lado, também consegui manter a minha liderança”, disse Bortolotti.

Lucas Auer (Mercedes-AMG Team WINWARD) coroou a boa estratégia da equipa com o segundo lugar no Mercedes-AMG GT3. O seu compatriota Thomas Preining (Manthey EMA) ficou em terceiro aos comandos do Porsche 911 GT3 R.

Na segunda corrida do fim de semana, Maximilian Paul (GRT Grasser-Racing-Team) conseguiu alcançar a vitória, depois de arrancar do 13º posto da grelha de partido aos comandos do Lamborghini Huracán GT3 Evo2. O jovem piloto de 23 anos realizou uma boa corrida em condições de chuva cada vez mais forte. Assumiu a liderança na 26ª volta e foi o vencedor ao fim de 35 voltas. Com este resultado, Maximilian Paul garantiu o primeiro triunfo no DTM para si e para a GRT Grasser Racing Team.

“Foi uma corrida perfeita. O meu arranque correu muito bem, a paragem nas boxes foi perfeita e, graças a uma afinação correta do carro, tive sempre um bom ritmo. Foi importante ter-me mantido calmo atrás do Lucas Auer e ter aproveitado a oportunidade no momento certo. Também valeu a pena poder usar o fim de semana de corrida do ADAC GT Masters, em meados de julho, como preparação para as corridas do DTM”, disse o piloto alemão.

Laurin Heinrich (Team75 Motorsport) foi recompensado pelo forte desempenho que também mostrou na corrida, levando o seu Porsche 911 GT3 R a subir nove lugares e alcançar o pódio pela primeira vez no DTM. Lucas Auer (Mercedes-AMG Team WINWARD) confirmou a sua boa forma no Mercedes-AMG GT3 em Nürburgring e voltou a subir ao pódio, desta vez na terceira posição, com aconteceu no sábado.

Mirko Bortolotti não arrancou para a segunda corrida do fim de semana após a sua vitória no sábado devido a problemas técnicos no seu carro.

O DTM teve já oito vencedores diferentes após as primeiras oito rondas da época, um recorde na competição alemã.

Foto: Gruppe C Photography/ADAC Motorsport