DTM: Maximilian Gotz garante segunda vitória da Mercedes do fim de semana | AutoSport

Maximilian Götz aproveitou da melhor forma um problema no Audi R8 LMS Evo de Kelvin van der Linde, que seguia na sua frente a cerca de 12 minutos do fim da prova, para vencer a segunda corrida da ronda de Lausitzring. Liam Lawson também passou Kelvin van der Linde, segurando a vice-liderança até ao fim, mesmo com a pressão que o sul-africano colocou. Philip Ellis, pole sitter e vencedor da corrida 1, terminou na quarta posição e Sheldon Van Der Linde fechou as cinco primeiras posições.

Lawson começou muito bem a prova, conseguindo ultrapassar Ellis ainda na volta 1. O Mercedes estava mais pesado que ontem e o britânico teve algumas dificuldades em ambientar-se aos 25 kg extra na corrida. Lawson dominou a corrida até aos primeiros pararem nas boxes. Van der Linde foi o primeiro dos pilotos da frente a parar, com Götz atrás deste e Lawson a parar duas voltas depois. O piloto da Red Bull perdeu tempo quando o carro baixou dos apoios hidráulicos e quando saiu do longo pit lane, Van der Linde e Götz aproveitaram a melhor temperatura dos seus pneus para passarem pelo jovem.

Até que, no último quarto de hora de corrida, misteriosamente, o Audi do sul-africano desligou e o piloto teve de o reiniciar, perdendo a liderança para Götz que seguia atrás e o 2º lugar para Lawson.

Com as duas primeiras rondas completas, Kelvin van der Linde lidera o campeonato por quatro pontos de vantagem para Liam Lawson, com Philip Ellis a sete pontos do líder, em terceiro lugar da tabela classificativa.