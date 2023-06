DTM: Maro Engel e Ricardo Feller dividem triunfos em Zandvoort | AutoSport

Foram duas corridas do DTM vencidas pelos pilotos que tinham conquistado a pole position antes. Zandvoort foi o palco da segunda ronda do campeonato alemão, terminando o fim de semana com Thomas Preining (Porsche 911 GT3 R) na liderança da classificação.

Maro Engel (Mercedes-AMG GT3 Evo) esteve simplesmente imparável na primeira corrida do DTM no circuito de Zandvoort, palco da segunda ronda do campeonato. O piloto alemão começou a corrida de sábado a partir da pole position e assegurou uma vitória dominadora desde o apagar do semáforo à bandeira de xadrez após 39 voltas.

O atual campeão do DTM, Sheldon van der Linde, terminou no segundo lugar com o BMW M4 GT3, enquanto Franck Perera foi terceiro com o Lamborghini Huracán GT3 Evo2, subindo provisoriamente à liderança da classificação do campeonato de pilotos.

Assegurando o tempo mais rápido nos últimos segundos da sessão de qualificação, Ricardo Feller (Audi R8 LMS GT3 Evo2) transformou a pole position numa vitória clara na corrida 2 do fim de semana do DTM em Zandvoort. Após 39 voltas, o piloto suíço cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, conquistando a segunda vitória da carreira no DTM.

Thomas Preining terminou em segundo lugar com o Porsche 911 GT3 R da Team Manthey EMA, tendo sido suficiente para lhe dar a liderança do campeonato de pilotos, à frente de Feller. O terceiro lugar do pódio foi para o piloto da Mercedes-AMG Luca Stolz.

Corrida 1:

1º, Maro Engel, Mercedes-AMG Team MANN-FILTER, 1:02:51.627s

2º, Sheldon van der Linde, Schubert Motorsport, +6.000s

3º, Franck Perera, SSR Performance, +6.528s

Corrida 2:

1º, Ricardo Feller, ABT Sportsline, 1:02:43.618s

2º, Thomas Preining, Manthey EMA, +2.719s

3º, Luca Stolz, Mercedes-AMG Team HRT, +6.540s

