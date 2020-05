DTM, Manuel Reuter: “Perdemos o ADN que criamos nos anos 90 com os novos carros”

O antigo campeão do ITC (atual DTM) em 1996, Manuel Reuter, acredita que a série de carros de turismo alemã está a cometer os mesmo erros do ITC, ao colocar o foco na engenharia, o que fez aumentar os custos.

O DTM foi abalado em 2020 pela notícia de que a Audi não iria participar a partir de 2021. Com a saída da Mercedes e da Aston Martin, resta apenas a BMW no campeonato.

Ao motorsport.com, Reuter disse: “O problema é que o campeonato ficou demasiado caro. Não há fabricantes suficientes na Alemanha e na Europa para entrar na série e cada vez mais a série foi orientada pela engenharia. São os mesmo erros que o ITC cometeu. Temos de ir por uma vertente do entretenimento. Gosto muito dos atuais carros do DTM, mas são muito caros. Perdemos o ADN que foi sendo construído ao longo dos anos 90 e início do século com estes novos carros do DTM”.