DTM: Lucas di Grassi vai estrear-se em Hockenheim | AutoSport

Lucas di Grassi vai fazer a sua estreia no DTM em Hockenheim , no próximo mês. O piloto brasileiro, campeão de Fórmula E, irá experimentar as sensações do DTM, apesar de não ser uma experiência estranha, pois já correu com maquinaria GT3 no passado.

Di Grassi irá juntar-se a Kelvin van der Linde, Mike Rockenfeller e Sophia Floersch da ABT, equipa com a qual trabalhou também na Fórmula E. Este é uma espécie de presente para o brasileiro que se vai mudar para a Venturi, uma equipa com fortes ligações à Mercedes.

“Durante muito tempo, pensámos no que poderíamos fazer pelo Lucas, como um pequeno presente de adeus da Fórmula E”, disse Hans-Jurgen Abt. “Depois tivemos a ideia louca de dar a Lucas um fim-de-semana no DTM e agora ele vai mesmo transformar-se em dois fins-de-semana com um total de quatro corridas”.“Isto é típico da ABT”, disse Lucas di Grassi. “Raramente se encontra uma relação no desporto como esta, hoje em dia. “Juntamente com a ABT Sportsline, diverti-me muito na Fórmula E e esperava até ao fim poder ficar com eles, mesmo após a saída da Audi da Fórmula E. Agora que isto não aconteceu no final da Temporada 8, estou super entusiasmado por continuarmos a nossa viagem juntos durante dois fins-de-semana de DTM. Isto também prova que esperamos que haja muito mais para vir no futuro”.