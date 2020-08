DTM, Lausitzring: Robin Frinjs conquista mais uma pole position

Robin Frinjs (Audi RS5 DTM) tem sido o ‘rei das poles’ em 2020 no DTM. Em cinco corridas, três tiveram a pole position do holandês e a qualificação para a segunda corrida deste fim de semana não foi diferente. Frinjs foi o mais rápido com um tempo de 1:36.344s.

Ao contrário de ontem, no Lausitzring o Sol brilhou para os pilotos do DTM. No início da sessão, René Rast (Audi RS5 DTM) foi dos primeiros a colocar-se na pole provisória, com Frinjs a ter dificuldades, com uma pequena incursão pela relva.

No minutos finais, Rast ainda conseguiu melhorar o seu tempo, mas Frinjs fez melhor, conseguindo assim a quarta pole position da temporada. O holandês ficou na frente de Nico Müller por 0.018s. Rast foi terceiro a 0.106s.

Nas hostes da BMW, o melhor foi o sul-africano Sheldon Van der Linde que se qualificou na quarta posição, com um tempo de 1:36.615s.