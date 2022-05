DTM Lausitzring, Corrida 1: Sheldon van der Linde conquistou o triunfo | AutoSport

Sheldon van der Linde venceu a corrida 1 DTM na Curva 1 de Lausitzring. Foi a sua segunda vitória no DTM e a primeira do novo BMW M4 no ano do aniversário do fabricante bávaro, celebrando os 50 anos da BMW M em 2022. Luca Stolz ficou em segundo lugar com o HRT Mercedes-AMG, à frente de Lucas Auer com o Mercedes-AMG e o indiano Arjun Maini com o segundo HRT Mercedes-AMG a terminar em quarto e Maro Engel (GruppeM Mercedes-AMG) terminou em quinto lugar.

Auer sobe assim para a liderança na classificação geral com 44 pontos, à frente de Mirko Bortolotti ( Lamborghini), que tem menos um ponto. Com 38 pontos, Sheldon van der Linde segue em terceiro.

Para van der Linde, a chave da vitória foi um arranque bem conseguido, levando a melhor sobre Auer (que partiu da pole position) na curva 1, e consegui manter o primeiro lugar até ao final. “Não pude fazer nada contra Sheldon. Infelizmente, a nossa paragem nas boxes também não foi perfeita”, resumiu Auer. Van der Linde, por sua vez, estava muito contente: “O ano passado foi muito duro para mim, muitas vezes nem sequer cheguei ao fim. Ganhar novamente agora, dois anos após a minha primeira vitória na corrida DTM, é extraordinário, é claro”.