DTM Lausitzring: BMW de regresso aos triunfos

A série de vitórias da Audi terminou ao fim de um ano, já que na segunda corrida do fim de semana de Lausitzring, a BMW fez a dobradinha, com Lucas Auer a vencer na frente de Timo Glock, depois de um emocionante confronto. Robin Frijns terminou no pódio, e foi o melhor piloto da Audi.

Terminou assim uma série de doze vitórias consecutivas para a marca Ingolstadt. O último piloto a conseguir uma vitória no DTM para a BMW foi o duas vezes campeão, Marco Wittmann, em Brands Hatch, no Reino Unido, a 10 de Agosto de 2019. Duelos emocionantes, tácticas e muita estratégia, bem como lutas de posição até ao final marcaram a quarta corrida disputada em dois fins de semana seguidos, na região de Lausitz, concluindo-se assim o primeiro fim de semana duplo do DTM.

No campeonato, Nico Müller permanece na liderança com o suíço a assegurar o quinto lugar desta corrida depois de suplantar René Rast em cima da meta.