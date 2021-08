DTM: Kelvin van der Linde vence em Zolder | AutoSport

O piloto sul-africano da Team Abt, Kelvin van der Linde, venceu a corrida 1 da ronda belga do DTM, no circuito de Zolder. No segundo posto ficou Mike Rockenfeller e a fechar o pódio, ficou Alexander Albon.

Kelvin van der Linde largou bem e manteve a liderança da corrida após a curva 1, com Maximilian Götz, que seguia ao seu lado, a perder o segundo posto para Marco Wittmann e ficou pressionado por Rockenfeller, que conseguiu subir ao terceiro posto algumas curvas depois.

O Safety Car foi ativado ainda na primeira volta, para a retirada dos carros de Liam Lawson e Arjun Maini da gravilha, num incidente que ainda envolveu Daniel Juncadella.

Após as paragens, van der Linde surgiu à frente de Rockenfeller que serviu de “guarda-costas” ao sul-africano até ao fim da prova, para parar os ataques de Albon, que surgiu no terceiro posto fruto de um stint mais longo.

Marco Wittmann, que parou no mesmo momento que o líder da corrida, ficou atrás de Vincent Abril quando regressou à pista. Estes dois pilotos perderam as posições para Rockenfeller e Albon depois destes regressarem à pista quando pararam para troca de pneus.