DTM: Kelvin van der Linde e Alex Albon saem vitoriosos de Nürburgring | AutoSport

NA corrida 1 de Nürburgring, Kelvin van der Linde (Audi R8 LMS) partiu da pole position, para reclamar a sua terceira vitória da temporada. O piloto convidado, Luca Stolz (Mercedes AMG GT3 Evo) garantiu o segundo lugar no pódio, à frente do suíço Philip Ellis (Mercedes AMG GT3 Evo).

A Porsche fez a sua estreia no DTM, mas Michael Ammermüller (Porsche 911 GT3 R) abandonou a corrida após a volta de abertura, assim como Maximilian Buhk (Mercedes AMG GT3 Evo) e Christopher Haase (Audi R8 LMS), obrigando à entrada do Safety Car.

Depois de Mike Rockenfeller ter sido o último a trocar de pneus, após 31 voltas, a pista estava livre para o seu companheiro de equipa, Kelvin van der Linde, conquistar a sua terceira vitória da temporada. A sua estratégia invulgar de Rockenfeller valeu a pena, terminando no 4º lugar.

Corrida 1:

1 Kelvin van der Linde Audi 1:00:55.726 2 Luca Stolz Mercedes 4.749 3 Philip Ellis Mercedes 13.503 4 Mike Rockenfeller Audi 14.050 5 Maximilian Gotz Mercedes 23.676

Corrida 2:

Alex Albon (Ferrari 488 GT3 Evo) venceu a sua primeira corrida no DTM. O piloto tailandês, que tinha partido da pole position, manteve-se afastado de todos os incidentes e venceu de forma dominante, sendo o sexto vencedor de oito corridas até agora nesta temporada. O espanhol Daniel Juncadella (Mercedes AMG GT3 Evo) e o bicampeão do DTM Marco Wittmann (BMW M6 GT3) completaram o pódio.A Porsche, entretanto, teve azar na sua estreia, já que tal como no sábado, Michael Ammermüller não chegou ao fim com o 911. O belga Esteban Muth (Lamborghini Huracan GT3 Evo), conseguiu o melhor resultado da temporada para a Lamborghini, com o quinto lugar.

Após oito das 16 corridas agendadas, Kelvin van der Linde da equipa ABT Sportsline Audi é o líder do DTM de 2021 com 129 pontos, embora, no domingo, o sul-africano não tenha conseguido marcar pontos pela primeira vez este ano após uma colisão com Liam Lawson e Mike Rockenfeller na chicane do Nürburgring. A sua margem sobre Maximilian Götz (96 pontos) diminuiu para 33 pontos. Em terceiro lugar na classificação está agora Marco Wittmann (94 pontos), Albon (82 pontos) é quarto e Liam Lawson (80 pontos) fecha os cinco primeiros.

