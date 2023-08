DTM: Jack Aitken vence corrida 1 em Lausitzring | AutoSport

Primeira pole position durante a manhã, primeira vitória no DTM à tarde. Jack Aitken (Emil Frey Racing/Ferrari 296 GT3) conquistou o triunfo na primeira corrida do campeonato alemão da ronda de Lausitzring.

Também ‘ganhou’ o DTM, uma vez que passa a existir um novo recorde, depois de nove vencedores diferentes em nove corridas do campeonato até o momento.

Mirko Bortolotti terminou a corrida inaugural do fim de semana no segundo lugar, aos comandos do Lamborghini Huracán GT3 Evo2 da SSR Performance. Com isso, o italiano conseguiu reduzir sua diferença para o líder do campeonato, Thomas Preining (Manthey EMA/Porsche 911 GT3 R), para oito pontos, uma vez que foi apenas 15º classificado. O piloto da ABT Sportsline, Kelvin van der Linde, levou o Audi R8 LMS GT3 EVO II até ao terceiro lugar.

A prova de hoje teve um início complicado. Luca Engstler foi empurrado para a gravilha no Audi R8 LMS GT3 Evo2 da LIQUI MOLY Team Engstler, entrando o Safety Car logo após a largada. O pole-sitter Aitken permaneceu na liderança após o recomeço na quinta volta, à frente de Bortolotti, que era seguido por Lucas Auer (Mercedes-AMG Team WINWARD/Mercedes-AMG GT3), Kelvin van der Linde e seu irmão Sheldon van der Linde no BMW M4 GT3 da Schubert Motorsport.

A fase inicial da corrida foi infeliz para o líder do campeonato. Preining foi penalizado após uma colisão e caiu para o fundo do pelotão.

Logo após a abertura da janela de pit stop, Aitken foi um dos primeiros pilotos a trocar de pneus e manteve-se na liderança. Uma volta depois, Bortolotti fez seu pit stop obrigatório, mas foi prontamente atacado por Kelvin van der Linde, que havia ultrapassado Auer. O italiano conseguiu defender-se dos ataques e garantir o segundo lugar.

Após 44 voltas ao traçado de Lausitzring, Aitken cruzou a linha de meta 2.394s à frente de Bortolotti. Kelvin van der Linde garantiu o terceiro lugar no pódio. Auer e o atual campeão do DTM, Sheldon van der Linde, terminaram a nona corrida do calendário em quarto e quinto lugar, respetivamente. Cinco fabricantes diferentes entre os cinco primeiros classificados.

Amanhã realiza-se nova sessão de qualificação para a segunda corrida do fim de semana, que terá lugar às 12h30.

