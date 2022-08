DTM: Irmãos van der Linde fazem história entre o nevoeiro do Nürburgring | AutoSport

Foi o primeiro 1-2 de dois irmãos na história do DTM. Os sul-africanos Sheldon e Kelvin van der Linde fizeram história no DTM em Nürburgring. Sheldon (BMW M4 GT3) conquistou a sua terceira vitória da temporada, enquanto o seu irmão Kelvin (Audi R8 LMS Evo II) teve de se esforçar para terminar no segundo lugar. Ricardo Feller (Audi R8 LMS Evo II) completou o pódio.

A primeira corrida do fim de semana no Nürburgring foi espetacular e emocionante, mas os espectadores tiveram de esperar horas devido ao nevoeiro persistente até que a ação começou às 17h15.

Foi nada mais nada menos que o italiano Mirko Bortolotti (Lamborghini Huracán GT3 Evo), o então líder da classificação entre os pilotos, que produziu o momento decisivo da corrida. Na batalha pela liderança, o piloto de fábrica da Lamborghini perdeu a paciência e tocou no Ferrari 488 GT3 Evo do brasileiro Felipe Fraga resultando em pião para ambos, deixando-os de fora de prova. Pelo incidente, Bortolotti sofreu uma penalização de cinco lugares na grelha de partida para a próxima corrida. Do terceiro lugar, Sheldon van der Linde subiu para a liderança ultrapassando o seu irmão Kelvin, que era apenas o 20º classificado após a volta de abertura da corrida. Sheldon conquistou a terceira vitória da temporada, enquanto Kelvin van der Linde garantiu o seu primeiro resultado no pódio da temporada. Com 105 pontos, Sheldon van der Linde recuperou a liderança na classificação dos pilotos, agora 16 pontos à frente de Bortolotti. René Rast (Audi R8 LMS Evo II), que terminou apenas em nono após uma corrida complicada, continua em terceiro na classificação.

Tendo sido cancelada a qualificação pela manhã devido ao nevoeiro, a classificação dos pilotos determinou a ordem de partida. Como resultado, Bortolotti e Sheldon van der Linde alinharam na fila da frente. Numa pista parcialmente húmida, os 28 condutores de DTM fizeram um início disciplinado. Bortolotti liderou inicialmente a partir de van der Linde e Rast. No entanto, foi Fraga quem teve a melhor escapadela a partir do sexto lugar da grelha. O brasileiro passou por Bortolotti para assumir a liderança enquanto ainda na primeira volta. A ação intensificou-se logo depois com vários condutores a terem de desistir após alguns incidentes. Outro a escrever a história da DTM foi Theo Oeverhaus (BMW M4 GT3), de 17 anos, que terminou em 19º lugar na sua primeira corrida como o piloto mais jovem da história da competição.

A segunda corrida do DTM em Nürburgring inicia-se às 12h30, com os dois irmãos van der Linde na linha da frente da grelha de partida, com Sheldon na pole position e Kevin no segundo posto.