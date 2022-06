DTM, Imola: Ricardo Feller faz a sua primeira pole na qualificação 2 | AutoSport

Ricardo Feller inscreveu o seu nome na lista de pilotos que já fizeram a pole no DTM. O piloto suíço da ABT Sportsline (Audi) foi o mais rápido na sessão de qualificação, levando a melhor sobre o brasileiros Felipe Fraga da Red Bull AF Corse (Ferrari). A completar o top 3 tivemos Marco Wittmann da Walkenhorst Motorsport (BMW). Tivemos cinco marcas diferentes no top 5 e o vencedor da corrida de ontem, René Rast, ficou apenas na oitava posição. Se ontem Audi, Porsche e Lamborghini eram as máquinas mais rápidas, as alterações no BoP de ontem para hoje mudaram o cenário, com os 25 quilos adicionais para os Audi e Lamborghini e com os Porsche a pesar mais 5 quilos.

Resultados AQUI