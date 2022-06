DTM, Imola: René Rast dominou a corrida 1 | AutoSport

René Rast (Audi R8 LMS Evo II/Team ABT) arrancou da pole position e dominou a corrida 1 do fim de semana do DTM em Imola. O piloto do Audi levou a melhor sobre Nico Müller (Audi R8 LMS Evo II/Team Rosberg) e Mirko Bortolotti (Lamborghini Huracán GT3 Evo/Grasser Racing Team) fechou os lugares do pódio.

Sem muita história para contar sobre a liderança de Rast, quem ganhou bastante na corrida 1 de Imola foi Mirko Bortolotti (Lamborghini Huracán GT3 Evo/Grasser Racing Team) que tinha arrancado do 16º posto depois de penalizado após o segundo treino livre. Entre uma estratégia bem planeada pela Grasser Racing Team e com algumas ultrapassagens muito importantes, o italiano conseguiu recuperar terreno nas contas do campeonato sobre o líder Sheldon van der Linde (BMW M4 GT3/Schubert Motorsport). Nos instantes finais da prova, Bortolotti conseguiu “roubar” o terceiro lugar de Thomas Preining ( Porsche 911 GT3 R/Team Bernhard) e festejar com a equipa o pódio na primeira prova do fim de semana.

Abandonaram Lucas Auer (Mercedes-AMG GT3 Evo/Team WINWARD), Ricardo Feller (Audi R8 LMS Evo II/Team ABT Sportsline), Esteban Muth (BMW M4 GT3/Walkenhorst Motorsport), Felipe Fraga (Ferrari 488 GT3 Evo 2020/Red Bull AlphaTauri AF Corse), Dev Gore (Audi R8 LMS Evo II/Team Rosberg) e Timo Glock (BMW M4 GT3/Ceccato Racing).

Filme da corrida:

René Rast defendeu bem a liderança do pelotão em Tamburello, relegando Nico Müller para o segundo posto. Thomas Preining e Clemens Schmid (Lamborghini Huracán GT3 Evo/GRT grasser-racing.com) seguiam os dois Audi no terceiro e quarto posto, respetivamente.

Perto do final da primeira volta, em Rivazza, o piloto convidado para este fim de semana, Timo Glock (BMW M4 GT3/Ceccato Racing) levou um toque mais forte que destruiu a traseira do carro e teve de dirigir-se para a box para abandonar.

Com Rast no comando das operações, o líder parou nas boxes no final do décimo minuto de corrida, deixando Müller na frente do pelotão, que parou na volta seguinte, acompanhado por Schmid.

Depois de regressarem à pista, o Porsche de Thomas Preining tinha encurtado terreno para Müller, enquanto Rast tinha conseguido fugir aos adversários que também já tinham parado. Ainda sem parar na box, Kelvin van der Linde (Audi R8 LMS Evo II/Team ABT Sportsline) estava na frente da corrida, seguido de Ricardo Feller (Audi R8 LMS Evo II/Team ABT Sportsline). Van der Linde parou 10 minutos depois de Rast, quando faltavam 38 minutos para o final da corrida. A estratégia de estender o turno pelo sul africano correu bem, regressando à pista atrás de Müller, mas como ainda não tinha os pneus à temperatura certa, Preining conseguiu ultrapassar pouco depois o piloto da ABT.

Na passagem dos primeiros 30 minutos de corrida, os nove primeiros classificados ainda não tinham parado e eram liderados por Mirko Bortolotti (Lamborghini Huracán GT3 Evo/Grasser Racing Team), enquanto Rast e Müller, que seriam em teoria os dois primeiros classificados quando todos os pilotos parassem, discutiam à distância, umas vezes encurtando a diferença entre ambos, outras vezes aumentando.

Com menos de 20 minutos de prova, Bortolotti e Felipe Fraga (Ferrari 488 GT3 Evo 2020/Red Bull AlphaTauri AF Corse) pararam, passando Rast para a liderança da prova. A paragem do italiano da Lamborghini foi mais demorada, mas conseguiu regressar à pista no nono lugar e conseguindo recuperar duas posições sobre Sheldon van der Linde (BMW M4 GT3/Schubert Motorsport) e Marco Wittmann (BMW M4 GT3/Walkenhorst Motorsport), subindo ao sétimo posto.

Na frente, René Rast liderou até final sem qualquer pressão, seguindo-se Nico Müller e Thomas Preining, no entanto Bortolotti foi um dos pilotos que mais ganhou na corrida 1 do fim de semana do DTM em Imola, com os últimos dez minutos fantásticos. Subiu do nono lugar em que tinha saído da box para terminar a corrida no pódio, com um fantástico terceiro lugar. Uma performance a destacar do italiano.