DTM, Imola, corrida 2: Ricardo Feller converteu pole position em vitória | AutoSport

Ricardo Feller (Audi R8 LMS Evo II/Team ABT Sportsline) conquistou a sua primeira vitória no DTM na segunda corrida da ronda de Imola, depois de uma boa luta com Dev Gore (Audi R8 LMS Evo II/Team Rosberg). Marco Wittmann (BMW M4 GT3/Walkenhorst Motorsport) fechou os lugares do pódio.

Feller arrancou da pole position, mas perdeu a liderança no final da volta inicial quando em Rivazza II saiu ligeiramente de pista, permitindo que Felipe Fraga (Ferrari 488 GT3 Evo 2020/Red Bull AlphaTauri AF Corse) assumisse a liderança.

O Safety Car foi obrigado a entrar em pista depois de um acidente entre Thomas Preining (Porsche 911 GT3 R/Team Bernhard) e Rolf Ineichen (Lamborghini Huracán GT3 Evo/Grasser Racing Team). Enquanto a maioria dos pilotos parou nessa altura, Dev Gore já o tinha feito antes e ficou atrás de Nick Cassidy (Ferrari 488 GT3 Evo 2020/Red Bull AlphaTauri AF Corse) e Dennis Olsen (Porsche 911 GT3 R/SSR Performance), que optaram por não pararem durante o Safety Car. Feller tinha caído para a quinta posição, mas quando Fraga teve de abandonar devido a um furo resultante de um toque, ficou livre para perseguir Dev Gore enquanto Cassidy e Olsen tentavam aumentar a vantagem. Feller ultrapassou Gore, Rosberg em Piratella, algumas voltas antes de Cassidy e Olsen fazerem as suas paragens obrigatórias, recuperando assim a liderança da corrida.

A partir daí, controlou a corrida, garantindo a sua primeira vitória no DTM, seguido de Dev Gore. O pódio foi completado por Marco Wittmann, que garantiu o terceiro lugar na última volta, depois de ter vencido a batalha com Lucas Auer (Mercedes-AMG GT3 Evo/Team WINWARD), que terminou em quarto lugar.Sheldon van der Linde (BMW M4 GT3/Schubert Motorsport) completou o top cinco.