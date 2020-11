DTM, Hockenheimring: René Rast conquista pole position

René Rast (Audi RS5 DTM) conquistou a pole position para a primeira corrida da ronda final do DTM, no circuito de Hockenheimring. O piloto do Audi fez um tempo de 1:28.405s, ficando na frente de Nico Muller por 0.048s. Jonathan Aberdein (BMW M4 DTM) foi o melhor da BMW na terceira posição, tendo ficando a 0.486s da frente.

A primeira corrida do fim de semana pode ser seguida em direto na SportTV 3 a partir das 12h30.

Reveja a qualificação aqui: