DTM, Hockenheimring: Nico Muller vence e coloca pressão em René Rast

Nico Muller (Audi RS5 DTM) venceu a primeira corrida em Hockenheimring, na ronda final do DTM. O piloto da Audi ficou na frente de René Rast (Audi RS5 DTM) por 0.622s. Jamie Green (Audi RS5 DTM) completou o pódio para fazer o 1-2-3 da Audi.

Rast colocou o Audi na pole position, mas no arranque Muller colocou-se logo na dianteira da corrida. Jamie Green chegou ao terceiro lugar, depois de ter conseguido fazer um bom arranque.

A corrida foi marcada pela entrada do Safety-Car devido a dois carros terem ido às barreiras de proteção. Após o reinício, Muller conseguiu novamente colocar-se na frente de Rast, com os dois primeiros a rapidamente colocaram uma distância considerável para o resto do pelotão.

A luta foi enorme entre Muller e Rast, mas o piloto do Audi verde conseguiu no fim levar a melhor e segue com hipóteses de ser campeão amanhã, tendo apenas uma desvantagem de 20 pontos para René Rast.

Na luta pelo terceiro lugar, Sheldon Van der Linde (BMW M4 DTM), Jamie Green, Loïc Duval (Audi RS5 DTM) e Jonathan Aberdein (BMW M4 DTM) batalhavam. No fim, Green acabou por conseguir o terceiro lugar, na frente de Duval. Aberden foi o melhor dos BMW na sexta posição.