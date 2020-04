DTM: Hans-Joachim Stuck defende uso de GT3 no DTM

O DTM vive dias muito complicados e Hans-Joachim Stuck deixou um conselho para que o campeonato alemão de turismos sobreviva.

A situação do DTM piorou nos meses recentes e nem a introdução da nova Class One trouxe mais ânimo. A saída da Mercedes foi colmatada com a entrada da Aston Martin, pela mão da R-Motorsport, um projeto que entretanto foi terminado, deixando o DTM apenas com a BMW e a Audi. As duas marcas tiveram de colocar mais máquinas em pista recorrendo a privados, mas a Audi já deixou no ar o aviso de que poderá deixar a competição.

A confirmar-se seria um pesadelo para o DTM, ficando apenas com a BMW, numa altura em que os construtores japoneses que também adotaram a Class One não têm vontade de vir competir para a Europa.

Para Hans-Joachim Stuck, a solução para o DTM passa pelo uso dos GT3, abandonando seus carros Class One:

“Enquanto eu era presidente da DMSB [federação alemã de automobilismo], A minha abordagem sempre foi: Gerhard [Berger, presidente do ITR ], como podemos manter vivo o DTM? Serão esses carros o caminho certo ou não será melhor mudamos de carro e usarmos carros GT3, por exemplo? ” Stuck disse ao Motorsport.com.

“Gerhard sempre rejeitou isso com muita veemência: ‘Isso está fora de questão, eu não gosto de BoP!’. Mas então aconteceu algo incrivelmente interessante. No começo de fevereiro, uma conversa entre Wolfgang Porsche, Gerhard e eu aconteceu por acaso e Wolfgang abordou esse assunto. Foi a primeira vez que Gerhard não disse consistentemente não ao GT3. Ele não disse necessariamente nada de positivo, mas ouviu. E eu pensei que isso era bom. “

“Temos uma temporada que deve começar a algum momento”, disse Stuck. “Podemos usar o tempo e pensar num ‘GTM’, especialmente porque todos os fabricantes estão a discutir novamente como continuar e quanto custará”.

“Então haveria 11 ou 12 possíveis modelos de carros para usar. Se conseguíssemos seis ou sete, seria uma casa cheia. E o que há de errado em obter um bom BoP através do Stephane Ratel [SRO, a organização que administra a GT World Challenge Europe]? É um sinal dos tempos. Antes de começar a tentar encontrar um terceiro ou quarto fabricante, podemos tomar isso como um impulso. Não há corridas de sprint no GT3 – e isso funcionaria mesmo com carros GTE. ”

“É demasiado especial”, disse Stuck sobre o regulamento Classe One. “Se tiver um carro GT3 hoje, existem diferentes maneiras de usá-lo. Com um carro da Class One, existem apenas duas séries. Eu achei que a ideia de ir para o Japão, e também as corridas que fizemos juntos, era ótima e espetacular. Mas não consigo imaginar que um fabricante japonês a juntar-se ao DTM permanentemente ou que os carros do DTM a correr a tempo inteiro no Japão.”

“Afinal, participei de várias discussões e não vi boas perspectivas para o futuro. Especialmente agora com a crise do coronavírus. Uma marca japonesa – e eu vi a Toyota como o candidato mais provável – teria de começa do zero numa série em que os outros têm anos de experiência. Vimos com a Aston Martin a distância a que estavam da vitória. Quanto tempo um fabricante pode manter isso?”