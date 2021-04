DTM, Gerhard Berger: ” Temos as melhores equipas existentes nesta categoria”.

O DTM está prestes a iniciar uma nova era com os carros GT3 a serem agora as máquinas usadas no campeonato alemão. Gerhard Berger acredita que o conceito tem tudo para ser bem sucedido.

O DTM sempre nos habituou a ter máquinas espetaculares e rápidas, estando muito perto do topo do automobilismo. Com a saída da Mercedes e mais recentemente da Audi, o campeonato teve de rever o seu conceito, colocando no lixo a tão falada Class One, que ficou muito aquém do desejado (com a cooperação com o Japão a não acontecer como era esperado), deu lugar aos GT3. Esperava-se que fossem uns GT3 hardcore, para distinguir da maquinaria tradicionalmente usada e para dar algum relevo ao DTM, mas a pouca vontade das marcas em gastar dinheiro em modificações que apenas seriam usadas neste campeonato levou a que os organizadores da prova tivessem de se “contentar” com os GT3 tradicionais. Mas o cenário não é de todo sombrio com várias equipas de relevo dos GT e alguns nomes sonantes a estarem já confirmados. Berger enalteceu o trabalho feito e minimizou os pontos fracos:

“DTM significa pilotos de corrida profissionais sentados nos carros”, disse Berger. “Por isso, temos o mais alto nível de pilotos de GT. Temos as melhores equipas. Se olharmos para a nossa lista, são as melhores equipas existentes nestas categorias. Olhem para a Audi, por exemplo, eles têm Abt. Essa foi a equipa da Class One, exatamente a mesma. É a equipa da fábrica deles. Com a Ferrari temos a AF Corse, que é a sua equipa de fábrica mais forte. Quando se olha para a Mercedes, são as melhores equipas. Portanto, o DTM é conhecido como a série mais competitiva neste tipo de categoria”.

Berger espera que a diferença de ritmo entre carros de Class One e GT3 seja mínima, e espera que os novos regulamentos continuem a atrair mais fabricantes para a categoria:

“A Class One era um conjunto de regras fantástico. A razão pela qual adorava a Class One é porque se podia ver desporto motorizado sem BoP (Balance of Performance) e ainda ter uma grelha competitiva e luta roda com roda. É isso que os fãs adoram ver. E o BoP é algo de que todos nós não gostamos muito. Mas se tiver diferentes tipos de conceitos, conceitos técnicos, precisamos dele. Por isso compreendo que algumas pessoas preferem a Class One.”

“Mas no fim de contas, a diferença é muito pequena, porque os carros têm o mesmo aspeto. Talvez os carros pareçam ainda melhores na categoria GT3, por causa das semelhanças com os modelos de estrada. O que queríamos durante muitos anos foi ter mais marcas, fabricantes na nossa plataforma [algo que está mais próximo de acontecer]. Os tempos por volta são muito próximos do Class One. Estamos a falar de três, quatro ou cinco segundos de diferença, mas é mais ou menos a mesma coisa”.