DTM: Gerhard Berger pisca o olho a Valentino Rossi | AutoSport

Valentino Rossi anunciou o fim da sua carreira no MotoGP mas afirmou que pretende continuar a competir e que olha para a competição automóvel como uma forte hipótese. Gerhard Berger ouviu com atenção e está pronto a “atacar”.

Rossi já tem competido em provas de endurance com maquinaria GT3, a mesma que se usa no DTM e Berger quer aproveitar a vontade do italiano para o convencer a participar no campeonato alemão. Seria um golpe de marketing tremendo para uma competição que corre o risco de se diluir no meio de tantas outras do mesmo género. Berger falou dessa possibilidade:

“Ele seria ótimo”, disse Berger ao OE24.at. “Ele poderá estar interessado, e entenderíamos o tapete vermelho por ele. Mas vamos deixá-lo terminar a sua última temporada de MotoGP. Ele também está a construir a sua própria equipa de motociclismo, mas, é claro, ficaríamos felizes”.

Outro membro bem-vindo ao DTM, depois do fim da sua carreira naF1, seria Sebastian Vettel. Mas Berger acredita que o tetracampeão mundial pode ter outras ideias para a sua vida depois da F1.

“Depois da sua carreira na Fórmula 1, prefiro vê-lo na apicultura”, disse o austríaco. “Sebastian está atualmente com a febre das abelhas, ou melhor, quer implementar ideias verdes”.