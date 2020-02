DTM: Futuro da Audi incerto

O DTM pode estar prestes a ter mais más notícas. O futuro da Audi na competição é incerto.

Está em curso uma reestruturação na Audi e estará agendada uma reunião com os altos responsáveis da marca para reavaliar a participação no desporto motorizado, nomeadamente o DTM e a Fórmula E.

Os rumores apontam que será altamente improvável que a marca mantenha o esforço em ambas as categorias e a participação na Fórmula E é considerada mais aliciante. A busca de novas soluções de mobilidade, passando obviamente pelos veículos eléctricos tornam a Fórmula E num produto mais interessante, enquanto o DTM apela “apenas” aos verdadeiros fãs de automobilismo, um público que tende a decrescer cada vez mais. Assim a participação da Audi no DTM pode estar em risco, o que dará dores de cabeça, pois com a saída da R-Motorsport e dos carros da Aston Martin, a possível saída da Audi deixaria apenas a BMW como fabricante. A Class One parecia ser o ponto de partida ideal para um DTM mais forte, mas os últimos meses têm aumentado as interrogações sobre o futuro do campeonato.