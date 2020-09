DTM: Futuro assegurado com o apoio da Audi e da BMW

O futuro do DTM tem sido um assunto muito importante em 2020. A Audi revelou que ia sair da série no final do ano (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS) e a BMW ainda não se pronunciou oficialmente sobre se vai continuar.

O campeonato pretende deixar os Class One para seguir outro caminho, que deve ser o dos GT3 Plus. Nesta nova era do DTM, as equipas de fábrica também serão substituídas por equipas privadas, responsáveis por aumentar o seu orçamento com patrocínios e outros meios, mas o apoio dos fabricantes continua a ser permitido.

Assim, parece que o DTM recebeu o apoio da BMW e da Audi, que deixam à ITR e a Gerhard Berger a responsabilidade dos assuntos económicos do campeonato alemão de turismos.

“Durante os últimos meses temos vindo a discutir várias opções estratégicas para o futuro do DTM. Ambos os fabricantes [Audi e BMW] permitem-me assumir toda a responsabilidade pelo futuro de uma série que, de momento, estará a correr principalmente com carros GT. É uma grande notícia a Audi e a BMW apoiarem este cenário”, afirmou Berger ao autosport.com.

“No futuro pretendemos ter equipas profissionais privadas a competir aqui. Para mim, era importante que ambos os fabricante se comprometessem com este conceito. Agora, estou ansioso por trabalhar numa estratégia para o futuro, juntamente com os nossos parceiros”, concluiu Berger.

Apesar disso, o DTM não revelou se a Audi ou a BMW permanecem na série, embora a Audi já tivesse revelado interesse em ficar se o campeonato fosse pelo caminho dos GT3 – CLIQUE AQUI PARA LER MAIS.

Na BMW, o próximo GT3 será baseado no M4, mas ainda está em desenvolvimento e não se espera que chegue a tempo do início deste campeonato. Por enquanto, as equipas clientes da BMW utilizam o M6 GT3, mas este não terá atualizações para os GT3 Plus, segundo a marca.