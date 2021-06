DTM: Esmee Hawkey na T3 Motorsport | AutoSport

A piloto Esmee Hawkey, que competiu na W Series, junta-se ao pelotão do DTM, aos comandos do Lamborghini Huracan GT3 da T3 Motorsport. Será companheira de equipa de Esteban Muth nos dois carros da estrutura.

Hawkey com 23 anos, foi vencedora da Porsche Carrera Cup GB Pro Am em 2020 e será assim, a segunda mulher piloto no pelotão do DTM para esta época, com Sophia Floersch.