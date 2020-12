DTM: Equipa de Jenson Button pode juntar-se ao pelotão de 2021

A equipa do antigo campeão mundial de Fórmula 1 Jenson Button, o Jenson Team Rocket RJN, pode estar a caminho de entrar no DTM em 2021, com a série alemã a mudar para regulamentos GT Pro, com carros baseados em GT3.

A Jenson Team Rocket RJN é dirigida por Bob Neville e tem como donos Jenson Button, Campeão de Fórmula 1 em 2009, e Chris Buncombe. Em 2020 participou com máquinas da McLaren (McLaren 720s GT3) no campeonato britânico de GT.

Em comunicado, Button afirmou: “Sempre adorei o DTM e é muito bom ver a série mudar-se para este novo capitulo dos GT3. Conheço o Gerhard Berger há muito tempo e com certeza que vai dar bom espetáculo”.

“Estamos a trabalhar nos bastidores para ter um plano para o DTM e assim expandir os nossos planos com a McLAren”, finalizou Button.