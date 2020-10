DTM: Envolvimento da BMW ainda incerto para 2021

O envolvimento da BMW nas novas regulamentações do DTM continua incerto. Em 2021, o DTM vai deixar os carros da categoria Class One e passar para carros baseados no GT3, os GT Pro. Na marca alemã, o atual modelo GT3 é o M6, mas a marca já fez saber que não vai atualizar este modelo para os GT Pro.

“A GT Pro é uma boa solução para o desporto, dando às equipas mais opções para o próximo ano. O futuro do DTM está nas mãos do Gerhard”, afirmou o diretor da BMW Motorsport, Jens Marqueardt.

Atualmente a BMW está a desenvolver um GT3 novo, o M4, mas este não será homologado até setembro de 2021, invalidando assim uma inscrição para qualquer equipa no DTM na próxima temporada.

O bicampeão da modalidade e atual piloto BMW, Marco Wittmann, dá as boas-vindas a esta mudança nos regulamentos dizendo que “é muito importante para o sucesso do DTM. O Gerhard fez um bom trabalho ao introduzir este conceito de GT3 porque já existem muitas equipas e carros envolvidos”.

Quanto ao futuro, Wittmann afirmou: “É bom que o DTM continue, mesmo com um conceito diferente. Agora eu tenho de ver o que a BMW faz para perceber se 2021 é uma opção”.