DTM entra numa nova era: arranque é em Monza | AutoSport

Arranca este fim de semana a nova era do DTM. Após a mudança dos regulamentos Classe 1, para os GT3, a lista de inscritos da corrida de abertura em Monza inclui carros de cinco fabricantes, incluindo dois Ferrari, pela primeira vez na história da competição.

Com este arranque, em Monza, há um punhado de estreias a celebrar neste novo capítulo da longa história do DTM: pela primeira vez, será realizado com GT. Os pilotos são novamente de classe mundial, e vêm de doze nações.



Se é adepto, todas as sessões de treino e corridas podem ser vistas no portal web, run.de, bem como no portal DTM do próprio DTM (grid.dtm.com). Isto permite aos fãs da DTM em todo o mundo acompanhar a ação.

De resto, a Ferrari estreia-se com uma prova em Itália e a Mercedes regressa como a marca mais bem sucedida de DTM. A Ferrari, um dos nomes mais famosos do desporto automóvel, participa pela primeira vez no DTM. Com a Lamborghini, um segundo fabricante italiano de automóveis desportivos estará em fila na grelha de partida do DTM, enquanto a McLaren também estará presente, mas em rondas selecionadas, no final desta temporada.



Por outro lado, a Mercedes-AMG, a marca de maior sucesso na história da DTM, regressa à competição, que abandonou depois de assegurar o título em 2018. No ano passado, Audi e BMW fizeram as despesas da competição, ainda com carros de turismo de Classe 1, mas agora, enfrentam uma dura oposição. Seis marcas no DTM numa base regular, algo que aconteceu pela última vez, há cerca de 30 anos. Independentemente do conceito, motor dianteiro ou médio, turbinado ou naturalmente aspirado, oito ou dez cilindros: existem várias características para identificar os novos carros do DTM, tanto em termos óticos como acústicos.



Em Monza, 19 pilotos estarão ao volante. Alex Albon (Tai) e Timo Glock (Ale), ambos com passagens pela Fórmula 1, Mike Rockenfeller (Ale) e Marco Wittmann (Ale) como antigos campeões DTM, ou ainda velhos conhecidos do DTM como Nico Müller (Sui), Lucas Auer (Aus) e Daniel Juncadella (Esp), ou especialistas em corridas de GT, como Maximilian Götz (Ale), Vincent Abril (MON) ou Philip Ellis (Sui). Existem vários novatos no DTM como Kelvin van der Linde (RSA) enquanto o seu irmão Sheldon já tem experiência no DTM.



O foco estará também no duelo das duas Senhoras, correndo no Audi gerido pela ABT Sportsline, Sophia Flörsch não é a única interessada em desafiar os homens. O mesmo pode ser dito de Esmee Hawkey, a jovem piloto britânica, que corre com o T3 Motorsport Lamborghini. Enquanto Timo Glock é o piloto mais velho no plantel, aos 39 anos, e Rockenfeller o que tem mais participações no DTM, o jovem talento da Red Bull, Liam Lawson (NZL), irá juntar-se ao plantel como o participante mais jovem. O piloto de sucesso da Fórmula 2 tem apenas 19 anos de idade, tal como o belga Esteban Muth.



Outra coisa é certa: haverá um novo campeão de DTM. René Rast, tricampeão passou para trás do microfone. Esta é a grande oportunidade para o segundo classificado da última temporada, Nico Müller (Rosberg Audi), mas ele sabe muito bem que o número de candidatos ao título na nova temporada é grande. Não surpreende, portanto, que os pilotos tenham dificuldade em nomear os seus favoritos.

Agora, é a sério, e os pilotos e equipas têm finalmente de colocar as suas cartas na mesa. Quaisquer jogos táticos, tal como foram jogados durante os dias oficiais de teste da pré-época em Hockenheim e Lausitzring, terminaram. Outra novidade para este ano é o ‘equilíbrio’ com base científica dos carros, que é também aguardado com expetativa. Também são novos os pneus da Michelin.