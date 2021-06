DTM em Monza: Veja a corrida 1 em direto | AutoSport

A Mercedes reservou para si os quatro primeiros lugares na qualificação para a primeira corrida do DTM, cuja nova era arranca hoje em monza.

Vincent Abril (Mercedes-AMG GT3 Evo) foi o mais rápido com 1m46.488, 0.072 na frente de Daniel Juncadella (Mercedes-AMG GT3 Evo). Terceiro lugar para o austríaco Lucas Auer (Mercedes-AMG GT3 Evo) com Maximilian Götz (Mercedes-AMG GT3 Evo) em quarto na frente de Esteban Muth (Lamborghini Huracán ), o primeiro não-Mercedes. Alex Albon (Ferrari 488 GT3 Evo 2020) foi 14º e Sophia Flörsch (Audi R8 LMS Evo) última da lista.

