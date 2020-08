DTM em Lausitzring: Segunda seguida de René Rast

Foi um triunfo obtido após uma obra-prima estratégica: René Rast assegurou a segunda vitória consecutiva do ano. O líder do campeonato, Nico Müller foi segundo depois duma mudança de pneus demasiado tardia. O ex-piloto de Fórmula 1, Timo Glock, foi o melhor BMW, no quarto lugar.

René Rast, piloto da Audi, venceu a quinta corrida da temporada do DTM, realizada hoje no circuito de Grande Prémio de Lausitzring. Foi uma corrida muito divertida, marcada por múltiplas mudanças de líder, bem como de duras lutas por posições com o asfalto da pista a secar. O seu colega na Audi, Nico Müller, que tinha sido o melhor na qualificação, apenas 38 milésimos de segundo à frente de Rast, acabou por ter de se contentar com o segundo lugar. Robin Frijns (Audi), que liderou a corrida durante muito tempo, após ter realizado uma boa partida, completou o pódio. Timo Glock também teve um bom desempenho. Após um erro na qualificação, recuperou do 14º lugar na grelha, e terminou no quarto lugar, como o melhor piloto BMW nesta corrida.

A sexta corrida da época disputa-se amanhã, domingo a partir das 12h00. Nico Müller continua na liderança da classificação dos pilotos (121 pontos). Com a sua segunda vitória consecutiva, Rast reduziu a diferença para 33 pontos.

Classificação