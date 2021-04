DTM: Conhecido o plantel para 2021

Já é conhecido o plantel para a época 2021 do DTM. Ao contrário do que foi dito pelos responsáveis, não é uma grelha que entusiasme sobremaneira. Apesar de ter bons pilotos, alguns deles consagrados, não é a parada de estrelas que se pretendia.

Este é o primeiro ano em que a regulamentação GT3 será usada no campeonato,. Não haverá equipas oficiais de fábrica e são cinco os construtores inscritos. McLaren e Ferrari fazem a sua estreia na competição, a Audi e BMW mantiveram-se e a Mercedes-AMG regressa após dois anos de ausência. Das várias marcas com modelos GT3, salienta-se a ausência da Porsche, marca alemã que poderia fazer parte do lote, mas que resolveu não participar e a Aston Martin que teve uma breve passagem ainda com os Class One.

Alex Albon , Timo Glock e Christian Klien são os pilotos com experiência de Fórmula 1. Enquanto a Glock participará em todas as corridas, Albon está também em serviço como piloto de teste e reserva na Red Bull Racing e alternará com Nick Cassidy na Ferrari em corridas selecionadas. Klien irá correr o McLaren 720S em três jornadas. Dois jovens pilotos com experiência na Fórmula 2 estão a juntar-se ao DTM: Liam Lawson, 19 anos, o vencedor da recente jornada de abertura da temporada de Fórmula 2 no Bahrein, bem como Arjun Maini, 23 anos, da Índia.

Nada menos que cinco títulos de DTM estão incluídos: tanto Marco Wittmann como o regressado Gary Paffett são duas vezes campeões, Mike Rockenfeller tem um título em seu nome. A juntarem-se a eles estão o vice-campeão Nico Müller, bem como Lucas Auer, Daniel Juncadella e Sheldon van der Linde, todos com vitórias em corridas DTM. Por outro lado, há muitas estrelas GT3 experientes e bem sucedidas como Kelvin van der Linde, Maximilian Götz, Vincent Abril e Philip Ellis. Com Sophia Flörsch, há também pela primeira vez desde 2012 uma mulher na grelha.