DTM: Competição elétrica deve arrancar a partir de 2023

O DTM pretende ter uma competição elétrica a partir de 2023. Esta nova vertente do DTM pretende ter corridas de sprint com 30 minutos de duração, havendo possibilidade de se trocar as baterias durante uma paragem obrigatória nas boxes.

O carro do DTM Electric será demonstrado em Hockenheim. Este deverá ter cerca de 1000cv, onde se incluiu um sistema de “steer-by-wire” da Schaeffler, sistema este que foi testado em máquinas GT3 na série alemã do GTC.

Daniel Abt, Hans-Joachim Stuck, Timo Scheider, e Sophia Floersch estão preparados para estar ao volante do ‘E-Car’ este fim de semana.