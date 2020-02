DTM: Competição demasiado cara para privados

O DTM passa por um período difícil com a saída da R-Motorsport e a possibilidade da saída da Audi.

O responsável da HWA afirmou que os custos do DTM são incomportáveis para as estruturas privadas. A preparadora que forneceu motores aos Aston Martin da R-Motorsport e já teve uma equipa no DTM com o apoio da Mercedes, conhece bem a realidade e Ulrich Fritz, chefe da HWA explicou:

“Eu diria que o DTM é muito caro para uma iniciativa privada, para uma equipa privada, se você não tiver apoio de uma marca. A questão é: o que é caro? O DTM é um desporto profissional ao mais alto nível e estamos a competir contra dois fabricantes premium da Alemanha. É simplesmente uma questão de proporcionalidade”.

No ano passado a R-Motorsport gastou 20 milhões enquanto a Audi terá gasto 80 milhões no DTM, valores demasiado altos para privados sem apoio. A WRT irá manter-se no DTM como privada e este ano a ART também dará apoio a um carro. Mas com estes valores torna-se difícil encontrar interessados e mesmo sob a regulamentação Class One, os japoneses não parecem ter vontade de vir competir para a Europa.

O responsáveis pelo campeonato alemão terão de encontrar soluções rapidamente.