DTM: Calendário de 2021 revisto

O DTM já tinha anunciado o calendário para 2021, mas agora a série alemã fez ajustes às rondas de 2021. Assim, para 2021, o DTM não vai até à Rússia, começando em Monza.

A temporada de 2021 consiste em oito rondas, com o início a dar-se de 18 a 20 de junho, no Autódromo Internacional de Monza, em Itália. Antes disso, o início estava marcado para o Autódromo de Igora Drive, na Rússia, mas este foi retirado do calendário, ainda sem explicação.

Em 2021 também vamos ter o regresso do Norisring ao calendário, depois de ter sido cancelado em 2020 devido à pandemia da COVID-19. A temporadda conclui em outubro, de 1 a 3, após cinco meses de competição.

Em 2021, o DTM muda os seus regulamentos, deixando os carros da Class One, passando a ter uma fórmula de GT3 privados nas suas corridas.