DTM: Calendário 2022 atualizado, Assen deixa de receber a competição | AutoSport

A pouco menos de cem dias antes da primeira sessão de testes em Hockenheim, o calendário do DTM para o ano 2022 foi finalizado. O evento até agora assinalado como “a ser anunciado”, inicialmente agendado para 3-5 de Junho de 2022, não se realizará. Como resultado, a temporada de DTM 2022 decorrerá de Maio a Outubro em cinco países diferentes e em oito pistas distintas onde está incluído Portugal, que recebe a primeira jornada da temporada.

Com a publicação final do novo calendário de corridas, a ITR anuncia também a rescisão antecipada do contrato com a LDP International b.v., promotora das corridas no TT-Circuit Assen nos Países Baixos desde 2019. O promotor Lee van Dam expressou os seus agradecimentos aos fãs: “Após três anos de trabalho árduo em conjunto com a ITR, decidimos não continuar o nosso contrato para um futuro próximo. Devido ao aumento dos custos do evento em consequência da pandemia de Covid-19, tentamos renegociar o nosso contrato, mas não encontramos uma solução aceitável para ambas as partes e, por conseguinte, concordamos conjuntamente a rescisão. Gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos e aos fãs pelo seu apoio e pelos três grandes anos de DTM em Assen e desejamos ao ITR o melhor para a época de 2022”.

A nova época começará com uma estreia no Autódromo Internacional do Algarve em Portimão, o local que nunca acolheu até agora uma ronda de DTM. Outras novas pistas e destaques como Imola, Spa e Red Bull Ring, bem como clássicos como Lausitzring, Norisring, Nürburgring e a final de Hockenheimring seguir-se-ão.

Calendário:

29 de Abril – 1 de Maio – Autódromo Internacional do Algarve (POR)

20-22 de Maio – Lausitzring (GER) – incl. Troféu DTM e Taça DTM Classic

17-19. Junho – Imola (ITA) – incl. Troféu DTM e Taça DTM Classic DRM

1-3 de Julho – Norisring (ALE) – incl. Troféu DTM e Taça DTM Clássica

26-28 de Agosto Nürburgring (ALE) – incl. Troféu DTM e Taça DTM Classic DRM

09-11 de Setembro – Spa-Francorchamps (BEL) – incl. Troféu DTM e Taça DTM Classic

23-25 de Setembro – Red Bull Ring (AUS) – incl. Troféu DTM e Taça DTM Classic DRM

07-09 de Outubro – Hockenheimring (ALE) – incl. Troféu DTM e Taça DTM Classic