DTM: BMW confirmou os pilotos e equipas para a época 2023 | AutoSport

A BMW confirmou os pilotos e as equipas para a época 2023, agora sob a alçada da ADAC. Serão duas equipas e quatro pilotos a representar a marca bávara no campeonato alemão.

Sheldon van der Linde, campeão em título, vai defender a sua coroa, representando a Schubert Motorsport, ao lado de René Rast, agora num novo capítulo da sua carreira com a BMW, depois de muitos anos ligado à Audi. A Project 1, equipa que compete no WEC, vai também representar a BMW no DTM com Marco Wittmann já confirmado, faltando conhecer quem será o segundo piloto. A Walkenhorst Motorsport, não irá regressar ao Campeonato em 2023. Uma sobreposição de calendários do DTM e da Fórmula E implica que René Rast perderá o fim-de-semana de corrida DTM em Zandvoort. O piloto BMW M, Dries Vanthoor, irá substituí-lo nesse evento.