DTM: Audi trabalha para estar no campeonato em 2021

O DTM está a passar por mudanças profundas, com 2020 a ser o último ano dos carros da Class One. Para 2021, o DTM terá carros baseados nos GT3, os chamados GT Pro. O campeonato funcionará também com equipas clientes.

O chefe de Audi Motorsport, Dietes Gass, já confirmou que a marca vai estar em conversações com equipas clientes para a temporada de 2021. Ao TouringCarTimes, Gass afirmou: “No que diz respeito à Audi, as equipas terão de operar numa base semelhante à de clientes. Acho que é excelente já se ter tomado uma decisão e agora trabalha-se para finalizar o regulamento”.

Atualmente, a Audi tem três equipas oficiais, a ABT Sportsline, Rosberg e Phoenix e para já a ABT Sportsline e a Phoenix mostraram interesse em continuar no DTM, mas como ainda não há regulamentos finais, não há certezas.

O chefe do DTM, Gerhard Berger, pretende que na última ronda da temporada, em Hockenheim, se faça o anúncio dos regulamentos finais dos GT Pro.