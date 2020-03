DTM: Audi pode colocar nove carros em pista

A Audi poderá aumentar o número de carros em pista para a época 2020. O construtor germânico poderá ter nove DTM em competição este ano.

Com a saída da R-Motorsport, o DTM ficou com uma grelha reduzida e está a tentar minimizar a situação com a entrada de mais carros da BMW e da Audi. A BMW irá ter sete carros em pista com a entrada de Robert Kubica, num esforço privado, e a Audi, que já tinha oito carros em competição (seis da marca e dois privados da WRT) poderá ter um nono carro em prova.

A marca poderá usar um dos chassis usado para testes, para competir a tempo inteiro. Esses chassis foram usados nas corridas feitas pelos Wildcards, mas poderão ser usados a época toda. Benoit Treluyer é uma hipótese para o lugar, mas como a Audi terá um orçamento reduzido este ano, a prioridade passa por um piloto que traga dinheiro. Ferdinand Habsburg é falado como possibilidade. O piloto competiu no ano passado pela R-Motorsport.

A relação com a Audi não é a melhor pois Habsburg tinha tudo acordado para correr pela WRT em 2019, mas optou por correr pela R-Motorsport, deixando a equipa e a Audi “penduradas”. Seguiu-se um processo judicial, resolvido num acordo amigável. Não se sabe se este passado conturbado poderá afetar o futuro do jovem austríaco no DTM, que continua a procurar soluções para ter uma grelha com um número decente.