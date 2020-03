DTM: Audi confirma nove carros

A Audi confirmou a adição de mais um carro ao grid 2020 do DTM. Ferdinand Habsburg será o piloto aos comandos da máquina germânica.

O DTM tem feito um esforço para compensar a saída da R-Motorsport com os seus Aston Martin. A BMW já tinha confirmado sete carros esta época com a adição de Robert Kubica ao alinhamento de fábrica da marca bávara e agora é a vez da Audi aumentar o seu esforço, com seis pilotos da marca de Ingolstadt, mais três privados.

Ferdinand Habsburg já competiu no ano passado no DTM, pela R-Motorsport, mas ficou sem lugar este ano, com a saída da equipa. O piloto austríaco irá pilotar o RS5 DTM operado pela WRT que terá três carros ao seu encargo, com Ed Jones e Fabio Scherer.

“Dizem que se vivermos o nosso sonho, nunca será tão bom quanto imaginamos, mas o DTM definitivamente não decepcionou”, disse Habsburg. “Sinto que fiz um bom trabalho no ano passado e terminei a temporada numa posição forte, por isso estava determinado a voltar e continuar o que comecei. O Audi RS5 DTM foi realmente impressionante no ano passado e mal posso esperar para o pilotar – ter uma equipa tão prestigiada e respeitada quanto a WRT atrás de mim dá-me confiança de que esta pode ser a minha melhor temporada até agora.”

“Estamos muito satisfeitos por adicionar um terceiro carro à nossa formação”, disse Vincent Vosse, chefe da WRT. “Quando a oportunidade surgiu, aproveitamos imediatamente. Estava em Macau em 2017, quando notei o Ferdinand; naquele dia, ele fez uma corrida excelente, lutando pela vitória até a última curva. Fiquei impressionado e tivemos contatos no passado recente. Ele é um piloto talentoso, rápido e brilhante e eu gosto muito de sua abordagem nas corridas. Tenho certeza de que ele será uma adição valiosa à equipa, também porque ele tem um ano inteiro de experiência no DTM. Juntamente com o Ed e o Fabio, forma um trio de jovens que combinam perfeitamente com as ambições do WRT Team Audi Sport. ”